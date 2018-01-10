У автора детективных романов Юлии Шиловой из-за тромба умер муж
У автора детективных романов 48-летней Юлии Шиловой из-за оторвавшегося тромба умер муж Бо. Своим горем писательница поделилась с подписчиками в Instagram.
«Мне больно и страшно. Ночью у моего любимого остановилось сердце. Я задаю одни и те же вопросы: «Почему ты? Почему в таком возрасте?» Мне придется мириться с судьбой и принять чудовищную трагедию. Господи, пусти его в свое царствие!» - написала Шилова.
Знакомые, родные, фанаты не верят в произошедшее и соболезнуют Шиловой, которая только с третьим супругом, иностранцем Бо смогла обрести счастье. Пара познакомилась в Черногории, на дне рождения общего знакомого. Отношения, которые возлюбленные считали судьбоносными, развивались стремительно. Писательница рассказала о причине смерти мужа, но не стала вдаваться в подробности, попросив дать ей время пережить трагедию.
«Мне больно и страшно. Ночью у моего любимого остановилось сердце. Я задаю одни и те же вопросы: «Почему ты? Почему в таком возрасте?» Мне придется мириться с судьбой и принять чудовищную трагедию. Господи, пусти его в свое царствие!» - написала Шилова.
Знакомые, родные, фанаты не верят в произошедшее и соболезнуют Шиловой, которая только с третьим супругом, иностранцем Бо смогла обрести счастье. Пара познакомилась в Черногории, на дне рождения общего знакомого. Отношения, которые возлюбленные считали судьбоносными, развивались стремительно. Писательница рассказала о причине смерти мужа, но не стала вдаваться в подробности, попросив дать ей время пережить трагедию.
Автор: Джанабилова Татьяна П