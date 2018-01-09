В Москве мужчина заживо сварился в ванной
В Москве нетрезвый мужчина оказался заживо сварен в ванной. Об инциденте, который случился в юго-восточной части города, стало известно 8 января. Сотрудники правоохранительных органов получили данные касательно того, что в медучреждение экстренно доставили 57-летнего пострадавшего.
Медики диагностировали наличие опасных ожогов. Как удалось выяснить, 7 января москвич отправился в ванну в нетрезвом состоянии. При этом он уснул там и обварился кипятком. По факту произошедшего проводится разбирательство.
Медики диагностировали наличие опасных ожогов. Как удалось выяснить, 7 января москвич отправился в ванну в нетрезвом состоянии. При этом он уснул там и обварился кипятком. По факту произошедшего проводится разбирательство.
Автор: Валерий Антонов