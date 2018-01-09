В Сети высмеяли костюм Дмитрия Тарасова со свадьбы с Костенко
В Сети появились мэмы по поводу свадьбы Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Мероприятие и костюм жениха активно обсуждаются на официальной странице журнала "Дом-2" в микроблоге Instagram.
Пост состоит из трех фото-коллажей, сделанных в июле и ноябре 2017 года, январе 2018 года. На всех кадрах можно заметить сходство - один и тот же костюм Тарасова с белыми отворотами.
"Зачем тратиться на свадьбе, когда она третья? Можно использовать костюм с выпускного. Кстати, невеста тоже заносила наряд до дыр", - сказано в комментарии к посту.
Пользователи разделились на две группы: первая активно защищает Тарасова и желает молодым счастья, вторая пытается высмеять спортсмена, который обнищал без Ольги Бузовой.
Пост состоит из трех фото-коллажей, сделанных в июле и ноябре 2017 года, январе 2018 года. На всех кадрах можно заметить сходство - один и тот же костюм Тарасова с белыми отворотами.
"Зачем тратиться на свадьбе, когда она третья? Можно использовать костюм с выпускного. Кстати, невеста тоже заносила наряд до дыр", - сказано в комментарии к посту.
Пользователи разделились на две группы: первая активно защищает Тарасова и желает молодым счастья, вторая пытается высмеять спортсмена, который обнищал без Ольги Бузовой.
Автор: Джанабилова Татьяна П