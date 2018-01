На CES компания Hisense презентовала лазерный 4K телевизор

Презентация на выставке CES лазерного 4K телевизора сопровождалась торжественной речью гендиректора Hisense Лю Хунсинь, в которой он выразил уверенность, что в ближайшей перспективе данный вид ТВ займёт на рынках лидирующие позиции.Компания также планирует стать непосредственным участником FIFA World Cup, выступив её официальным спонсором. Для этого Hisense продемонстрировала возможности технологий ULED TV и U9 ULED TV, приуроченных к ЧМ-2018.Специалисты намерены разработать в этом году элитное приложение World Cup, представляющее собой сборник по футбольному контенту. Доступность программы станет всемирной, но установить её смогут лишь владельцы телевизоров от Hisense.За несколько месяцев до ЧМ-2018 компания собирается провести ряд интегрированных маркетинговых кампаний при участии ведущих мировых футболистов.Ранее «Актуальные новости» сообщали о представленных на CES ПК All in One , обновлённой камере Insta360 Nano S , наушники Sennheiser HD 820 , концепции электрокроссовера Byton