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На CES компания Hisense презентовала лазерный 4K телевизор
В рамках традиционной международной выставки электроники для потребителей Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе компания из КНР Hisense презентовала лазерный 4K телевизор. Прошедший год для китайского бренда стал весьма успешным, в этом году разработчики намерены расширить ассортимент своей инновационной продукции.

На CES компания Hisense презентовала лазерный 4K телевизор


Презентация на выставке CES лазерного 4K телевизора сопровождалась торжественной речью гендиректора Hisense Лю Хунсинь, в которой он выразил уверенность, что в ближайшей перспективе данный вид ТВ займёт на рынках лидирующие позиции.



Компания также планирует стать непосредственным участником FIFA World Cup, выступив её официальным спонсором. Для этого Hisense продемонстрировала возможности технологий ULED TV и U9 ULED TV, приуроченных к ЧМ-2018.

Специалисты намерены разработать в этом году элитное приложение World Cup, представляющее собой сборник по футбольному контенту. Доступность программы станет всемирной, но установить её смогут лишь владельцы телевизоров от Hisense.



За несколько месяцев до ЧМ-2018 компания собирается провести ряд интегрированных маркетинговых кампаний при участии ведущих мировых футболистов.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о представленных на CES ПК All in One, обновлённой камере Insta360 Nano S, наушники Sennheiser HD 820, концепции электрокроссовера Byton.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 03:01
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