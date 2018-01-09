На севере Испании мужчина ожил в морге перед вскрытием
В Астурии (север Испании) 29-летний мужчина неожиданно ожил в морге перед началом вскрытия. Сведения со ссылкой на патологоанатомов учреждения появились в издании Local.
Сообщается, мужчина отбывал наказание за уголовное преступление. Недавно при ежедневном обходе охранники обнаружили его на полу камеры без признаков жизни. Три врача проводили осмотр и выдали заключение о смерти.
Тело передали в морг для вскрытия. Медики собирались разметить грудную клетку покойного, но услышали тихий храп. Мужчина помещен в больницу с диагнозом каталепсия (состояние, похожее на сон).
Ранее подобный случай произошел в Польше.
Сообщается, мужчина отбывал наказание за уголовное преступление. Недавно при ежедневном обходе охранники обнаружили его на полу камеры без признаков жизни. Три врача проводили осмотр и выдали заключение о смерти.
Тело передали в морг для вскрытия. Медики собирались разметить грудную клетку покойного, но услышали тихий храп. Мужчина помещен в больницу с диагнозом каталепсия (состояние, похожее на сон).
Ранее подобный случай произошел в Польше.
Автор: Джанабилова Татьяна П