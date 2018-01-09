Поклонники восхитились фигурой Яны Кошкиной
Яна Кошкина опубликовала на личной странице в Instagram фото в платье с глубоким декольте, чем порадовала подписчиков. Поклонники выразили своей восхищение фигурой телеведущей в комментариях к публикации.
«Кажется, кто-то доигрался...» - отметила актриса в комментарии к публикации.
Поклонники за 10 минут с момента публикации снимка оставили более 3,5 тысячи отметок «Нравится». Одни назвали Кошкину шикарной красоткой, а другие поинтересовались, кто именно доигрался. Пояснять свой комментарий телеведущая не стала.
«Кажется, кто-то доигрался...» - отметила актриса в комментарии к публикации.
Поклонники за 10 минут с момента публикации снимка оставили более 3,5 тысячи отметок «Нравится». Одни назвали Кошкину шикарной красоткой, а другие поинтересовались, кто именно доигрался. Пояснять свой комментарий телеведущая не стала.
Автор: Валерий Антонов