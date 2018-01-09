На курорте в Швейцарии застряли 13 тысяч туристов
На курорте в Швейцарии оказались заблокированы 13 тысяч туристов. Множество гостей города Церматт оказались отрезанными от внешнего мира из-за снегопада.
Отмечается повышенный риск схода лавин. По этой причине в регионе оказались перекрыты автодороги и ж/д-сообщение. На курорте перекрыли все лыжные трассы.
С территории нескольких деревень произвели эвакуацию людей. На ярде территорий отмечается сход оползней. В регионе продолжается обильный снегопад.
Отмечается повышенный риск схода лавин. По этой причине в регионе оказались перекрыты автодороги и ж/д-сообщение. На курорте перекрыли все лыжные трассы.
С территории нескольких деревень произвели эвакуацию людей. На ярде территорий отмечается сход оползней. В регионе продолжается обильный снегопад.
Автор: Валерий Антонов