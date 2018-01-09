В Северной Каролине аллигаторы вмерзли в лед из-за аномальной погоды
На территории национального парка Shallotte River Swamp Park, расположенного в Северной Каролине аллигаторы оказались заморожены в водоемах. Часть их голов можно наблюдать выше уровня льда.
При подобном замерзании рептилии впадают в спячку, а над водой остаются исключительно их носы и часть пасти. После повышение температуры окружающей среды, животные проснутся. Об этом сообщили представители парка.
За последние несколько недель на территории США установилась холодная погода. В части городов температура понизилась до 30 градусов ниже нуля.
При подобном замерзании рептилии впадают в спячку, а над водой остаются исключительно их носы и часть пасти. После повышение температуры окружающей среды, животные проснутся. Об этом сообщили представители парка.
За последние несколько недель на территории США установилась холодная погода. В части городов температура понизилась до 30 градусов ниже нуля.
Автор: Валерий Антонов