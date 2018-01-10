70-летний Владимир Стеклов признался в разводе с третьей женой
Российский актёр Владимир Стеклов 3 января отметил своё 70-летие. Артист не любит афишировать свою личную жизнь, но в интервью изданию Eg.Ru он признался, что скрывал от СМИ развод с третьей женой Ольгой, врачом-стоматологом и доктором наук, на протяжении нескольких последних лет.
Владимир Стеклов рассказал, что, по его убеждению и личному опыту, не каждый человек может шагать по жизненной тропе лишь с одним спутником. С первой женой, однокурсницей Людмилой Мощенской, актёр сумел сохранить дружеские отношения. В браке у пары родилась дочь Агриппина, которой в 2008 году присудили почётное звание «Заслуженная артистка РФ». Второй супругой Владимира Стеклова стала известная актриса Александра Захарова, но и с ней, как и с третьей возлюбленной, со временем отношения разладились.
На данный момент лучшим другом 70-летнего актёра является 29-летняя Рената Буркина, работающая в Московском современном художественном театре, возглавляемом Владимиром Стекловым.
Ранее сайт «Актуальные новости» сообщал о поздравлении Дмитрия Медведева в адрес оперного певца Евгения Нестеренко, которому исполнилось 80 лет.
Владимир Стеклов рассказал, что, по его убеждению и личному опыту, не каждый человек может шагать по жизненной тропе лишь с одним спутником. С первой женой, однокурсницей Людмилой Мощенской, актёр сумел сохранить дружеские отношения. В браке у пары родилась дочь Агриппина, которой в 2008 году присудили почётное звание «Заслуженная артистка РФ». Второй супругой Владимира Стеклова стала известная актриса Александра Захарова, но и с ней, как и с третьей возлюбленной, со временем отношения разладились.
«Каждый развод для меня является трагедией. Это такой этап жизни, когда испытываешь огромную боль, особенно, если в семье есть дети. Мне не хочется думать о возрасте, так как я молод душой. Можно и в 90 лет сверкать от влюблённости, а в 19 – быть занудным «стариком», не имея ничего, кроме грусти и печали», – признался народный артист РФ.
На данный момент лучшим другом 70-летнего актёра является 29-летняя Рената Буркина, работающая в Московском современном художественном театре, возглавляемом Владимиром Стекловым.
Ранее сайт «Актуальные новости» сообщал о поздравлении Дмитрия Медведева в адрес оперного певца Евгения Нестеренко, которому исполнилось 80 лет.
Автор: Воробьева Алина