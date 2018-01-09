В Коми очевидцы сняли на видео езду кареты скорой помощи на трассе без заднего колеса
В Коми автомобилист при помощи видеорегистратора снял на видео карету скорой медпомощи, которая быстро ехала по трассе без заднего колеса. Инцидент случился в Удорском районе Республики. Само транспортное средство двигалось к месту ремонта.
По словам местных жителей, авто «скорой» двигалось достаточно быстро. На страницах соцсетей несколько пользователей предположили, что транспорт двигался на срочный вызов. Как отметили работники Минздрава Коми, с авто скорой помощи Удорской ЦРБ произошел аварийный инцидент.
«6 января авто скорой помощи, принадлежащее РК "Удорская ЦРБ" двигался для обслуживание вызова. При движении автомобиля произошла поломка. Транспортное средство было вынуждено сделать вынужденную остановку. На место вызова отправили иной автомобиль. На видео, опубликованном в соцсети, автомобиль с невысокой скоростью двигается к месту ремонта, в салоне пребывает исключительно водитель», — сообщается в комментарии республиканского Минздрава.
По словам местных жителей, авто «скорой» двигалось достаточно быстро. На страницах соцсетей несколько пользователей предположили, что транспорт двигался на срочный вызов. Как отметили работники Минздрава Коми, с авто скорой помощи Удорской ЦРБ произошел аварийный инцидент.
«6 января авто скорой помощи, принадлежащее РК "Удорская ЦРБ" двигался для обслуживание вызова. При движении автомобиля произошла поломка. Транспортное средство было вынуждено сделать вынужденную остановку. На место вызова отправили иной автомобиль. На видео, опубликованном в соцсети, автомобиль с невысокой скоростью двигается к месту ремонта, в салоне пребывает исключительно водитель», — сообщается в комментарии республиканского Минздрава.
Автор: Валерий Антонов