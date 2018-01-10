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Ученые научились создавать мышцы из клеток кожи
Ученые научились создавать мышцы из клеток кожи. За последние годы тема создания подобных волокон с нуля стала весьма популярной в научном сообществе. Впервые это сделали исследователи из Университета Дьюка.

Ученые научились создавать мышцы из клеток кожи


Ранее эксперты могли только увеличить мышечную массу при помощи выращивания новых тканей мышц из полученных от людей образцов. При этом теперь работа была проведена с нуля, что стало первым подобным случаем. Новое исследование поможет противостоять ряду заболеваний, вызывающих проблемы с мышцами.

Для выращивания соответствующих тканей ученым потребуются частички кожи, моча либо кровь. Из них будут изъяты стволовые клетки, которые впоследствии станут основой для выращивания мышц. Итоговые ткани способны полноценно функционировать и самовосстанавливаться при возникновении повреждений.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 04:00
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