Ведущими "Евровидения-2018" будут только женщины
"Евровидение-2018" примет гостеприимная солнечная Португалия. Команда ведущих, отобранная национальным португальским телевидением, состоит исключительно из представительниц прекрасного пола.
Принятию решения о женской команде ведущих "Евровидения-2018" поспособствовал предыдущий конкурс в Киеве, проведенный тремя мужчинами. По сообщению официального портала проекта, в Португалии проведение песенного марафона доверили послу доброй воли в ООН, феминистке Катарине Фуртадо, артистке и ведущей Филомене Каутела, журналисткам Даниэле Руа и Сильвие Альберто.
8 и 10 мая пройдут полуфиналы "Евровидения-2018", а 12 числа состоится финал.
Принятию решения о женской команде ведущих "Евровидения-2018" поспособствовал предыдущий конкурс в Киеве, проведенный тремя мужчинами. По сообщению официального портала проекта, в Португалии проведение песенного марафона доверили послу доброй воли в ООН, феминистке Катарине Фуртадо, артистке и ведущей Филомене Каутела, журналисткам Даниэле Руа и Сильвие Альберто.
8 и 10 мая пройдут полуфиналы "Евровидения-2018", а 12 числа состоится финал.
Автор: Артемов Сергей