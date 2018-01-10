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Марданшин и Купин из «Дома-2» уравновешивают своих вспыльчивых девушек
Участники проекта «Дом-2» Саймон Марданшин и Алексей Купин строят отношения с конфликтными девушками. Они уравновешивают их характеры. Марданшин обратился к Купину, назвав его собратом по несчастью, а также попросил подтвердить отсутствие между ними споров.

Марданшин и Купин из «Дома-2» уравновешивают своих вспыльчивых девушек


Молодые люди находят общий язык и останавливают конфликты своих половинок. При этом Саймон Марданшин не сумел точно сказать, кто именно из девушек чаще провоцирует ссоры. Он попросил подписчиков как незаинтересованных лиц дать ему ответ относительно оценки конфликтности Марго Овсянниковой и Майи Донцовой. Пользователи так и не смогли прийти к единому мнению.

«Нам делить с Алексеем Купиным нечего, мы прекрасно общаемся и ещё уравновешиваем наших дам, которые никак не могут найти общий язык! И как считаете, кто из них главная зачинщица конфликтов: Майя или Марго?» - отмечает в комментарии Марданшин.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 04:31
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