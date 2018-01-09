Виктория Лопырева восстановила страницу в Instagram после атаки хакеров
Виктория Лопырева восстановила свой аккаунт после взлома хакерами. Ранее на её странице появились фото обнаженных людей и объявление о платных услугах взлома аккаунта знаменитостей.
Подписчики знаменитости оказались шокированы размещенными на странице её аккаунта кадрами. Многие не сразу поняли, что именно случилось, однако впоследствии появилась публикация с контактами злоумышленников и предложением услуг по взлому. После этого все вопросы со стороны пользователей пропали.
Несмотря на то, что многие считали восстановление страницы безнадежным, посол ЧМ-2018 достаточно быстро смогла разрешить ситуацию. С её страницы уже удалены все кадры порнографического содержания, равно как и прочие посты с рекламой хакеров. Никаких комментариев по факту взлома страницы фотоблога знаменитость пока не дала.
Подписчики знаменитости оказались шокированы размещенными на странице её аккаунта кадрами. Многие не сразу поняли, что именно случилось, однако впоследствии появилась публикация с контактами злоумышленников и предложением услуг по взлому. После этого все вопросы со стороны пользователей пропали.
Несмотря на то, что многие считали восстановление страницы безнадежным, посол ЧМ-2018 достаточно быстро смогла разрешить ситуацию. С её страницы уже удалены все кадры порнографического содержания, равно как и прочие посты с рекламой хакеров. Никаких комментариев по факту взлома страницы фотоблога знаменитость пока не дала.
Автор: Валерий Антонов