Лариса Гузеева рассказала, что бросила пить после нападения преступников
Лариса Гузеева не скрывает факт из своей биографии, что на протяжении нескольких лет страдала от алкогольной зависимости. Артистка бросила пить после произошедшего с ней случая, когда из-за желания приобрести очередную бутылку спиртного ей пришлось столкнуться с преступниками.
Об этом знаменитость рассказала в интервью изданию «Тайны звёзд». По словам телеведущей, она клялась себе прекратить употреблять алкоголь много раз, но ничего не менялось в её жизни. Сначала Лариса Гузеева считала, что бросит пить в любой момент, но вскоре поняла, что тяга к спиртному сильнее её.
Однажды Лариса Гузеева поздно вечером и в состоянии алкогольного опьянения отправилась в магазин за спиртным, но через некоторое время заметила идущих за ней парней. Актриса отметила, что к ней в один миг вернулась трезвость, а вместе с ней – осознание опасности и страх за свою жизнь. Поняв, что всему виной алкоголь, и возненавидев его в тот миг, актриса предприняла попытку убедить преступников не причинять ей зла, что ей, на удивление, удалось.
С тех пор Лариса Гузеева прекратила злоупотреблять алкоголем. Выпить бокал вина или шампанского во время праздника ведущая телепередачи «Давай поженимся» может себе позволить, но всегда держит себя в рамках и больше не уходит в запой.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о требованиях школьницы, пришедшей на телешоу «Давай поженимся» поддержать отца, закрыть проект.
Об этом знаменитость рассказала в интервью изданию «Тайны звёзд». По словам телеведущей, она клялась себе прекратить употреблять алкоголь много раз, но ничего не менялось в её жизни. Сначала Лариса Гузеева считала, что бросит пить в любой момент, но вскоре поняла, что тяга к спиртному сильнее её.
«Как только я выпивала, в моей душе будто просыпался кто-то иной; я не осознавала, кто он, но ужасно его боялась. Мне вдруг хотелось обидеть кого-то, сделать всем больно. Наутро мне было ужасно плохо от дичайшего похмелья, но вскоре всё повторялось», – поделилась воспоминаниями теледива.
Однажды Лариса Гузеева поздно вечером и в состоянии алкогольного опьянения отправилась в магазин за спиртным, но через некоторое время заметила идущих за ней парней. Актриса отметила, что к ней в один миг вернулась трезвость, а вместе с ней – осознание опасности и страх за свою жизнь. Поняв, что всему виной алкоголь, и возненавидев его в тот миг, актриса предприняла попытку убедить преступников не причинять ей зла, что ей, на удивление, удалось.
С тех пор Лариса Гузеева прекратила злоупотреблять алкоголем. Выпить бокал вина или шампанского во время праздника ведущая телепередачи «Давай поженимся» может себе позволить, но всегда держит себя в рамках и больше не уходит в запой.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о требованиях школьницы, пришедшей на телешоу «Давай поженимся» поддержать отца, закрыть проект.
Автор: Воробьева Алина