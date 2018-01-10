В Тихом океане выловили похожую на монстра глубоководную акулу
Случайно пойманная в Тихом океане странная акула строением челюстей очень похожа на чудовище из фильма-ужасов "Чужой". Зубы хищницы напоминают клыки змеи, которые во время охоты выдвигаются. Тайваньские ученые причислили редкую рыбу к виду Trigonognathus kabeyai.
Впервые подобную акулу обнаружили в середине восьмидесятых у побережья Тайвани. Научных фактов про данный вид морских хищников немного. Известно, что подобные акулы - глубоководные морские жители, светящиеся в темноте, средой обитания которых является глубина 300-400 метров. Питаются основным образом ракообразными и рыбой, поднимаясь в темное время суток поближе к поверхности океана. Похожая на "Чужого" акула проглатывает добычу целиком.
Впервые подобную акулу обнаружили в середине восьмидесятых у побережья Тайвани. Научных фактов про данный вид морских хищников немного. Известно, что подобные акулы - глубоководные морские жители, светящиеся в темноте, средой обитания которых является глубина 300-400 метров. Питаются основным образом ракообразными и рыбой, поднимаясь в темное время суток поближе к поверхности океана. Похожая на "Чужого" акула проглатывает добычу целиком.
Автор: Артемов Сергей