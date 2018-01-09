NASA показало фото с замерзшими от аномального мороза реками в США
NASA опубликовало данные относительно оледенения рек после прихода холодного муссона на восточное побережье США. Для многих водоемов в этом районе замерзание не характерно даже в зимний период. Спутник позволил зафиксировать множество рек и заливов, которые покрылись льдом.
Первое изображение показывает лед в заливе Делавэр (участок между Нью-Джерси, Пенсильванией и Делавэром) и северной частью залива Чесапик (находится на границе Мэриленда и Делавэра). Второй кадр запечатлел лед на поверхности залива Албемарл в Северной Каролине.
Третье фото показывает Род-Айленд и юго-восточный штат Массачусетс, а также лёд в заливе Баззардс и залив Нантакет. Спутник, расположенный на орбите Земли, смог получить эти кадры во время исследования связей земной атмосферы, поверхности планеты и выпадение твердых осадкой в приокеанических районах. Исследование должно помочь выявить баланс климата и понять влияние человека на эти процессы.
Первое изображение показывает лед в заливе Делавэр (участок между Нью-Джерси, Пенсильванией и Делавэром) и северной частью залива Чесапик (находится на границе Мэриленда и Делавэра). Второй кадр запечатлел лед на поверхности залива Албемарл в Северной Каролине.
Третье фото показывает Род-Айленд и юго-восточный штат Массачусетс, а также лёд в заливе Баззардс и залив Нантакет. Спутник, расположенный на орбите Земли, смог получить эти кадры во время исследования связей земной атмосферы, поверхности планеты и выпадение твердых осадкой в приокеанических районах. Исследование должно помочь выявить баланс климата и понять влияние человека на эти процессы.
Автор: Валерий Антонов