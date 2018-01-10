Дима Билан показал в Instagram, как с утра очищает авто от снега
Дима Билан порадовал поклонников, опубликовав в Instagram снимок во время очищения своего авто от снега. Фолловеры отметили, что певцу даже из обычной фотографии удаётся сделать шедевр.
На кадре исполнитель запечатлён в стильной куртке и шапке, он сосредоточен на очищении лобового стекла машины от выпавших ночью снежных осадков. Подписчики Instagram поинтересовались, куда так спешил Дима Билан, вспомнив его недавнюю встречу с таинственным родственником, о которой певец сообщал почитателям своего творчества посредством соцсети. Артист не стал раскрывать своих планов, отметив лишь, что утром ему нужно было сесть за руль автомобиля.
Через 3 часа после публикации снимка Дима Билан разместил в Instagram фрагмент прогулки по опустевшей от туристов Москве. Вокалист отметил, что спокойные улицы – это редкость для столицы.
На кадре исполнитель запечатлён в стильной куртке и шапке, он сосредоточен на очищении лобового стекла машины от выпавших ночью снежных осадков. Подписчики Instagram поинтересовались, куда так спешил Дима Билан, вспомнив его недавнюю встречу с таинственным родственником, о которой певец сообщал почитателям своего творчества посредством соцсети. Артист не стал раскрывать своих планов, отметив лишь, что утром ему нужно было сесть за руль автомобиля.
Через 3 часа после публикации снимка Дима Билан разместил в Instagram фрагмент прогулки по опустевшей от туристов Москве. Вокалист отметил, что спокойные улицы – это редкость для столицы.
Автор: Воробьева Алина