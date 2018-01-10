Океанское дно начинает проседать под массой воды таящих ледников
Ученые сообщили, что ранее могла иметь место недооценка роста уровня Мирового океана. Как заявляют специалисты Дельфтского технологического университета в Нидерландах. По данным климатологов, из-за роста давления воды может деформироваться океаническое дно.
Накопление допмассы воды может привести к изменению рельефа земной коры. Это в свою очередь визуально уменьшает объем прироста воды. Для спутников, которые фиксируют исключительно поверхность, данный фактор остается незаметным. Таким образом, ученые воспользовались различными данными в целях получения максимально точных сведений относительно потери массы ледниками Арктики, Антарктики и Гренландии.
Учитывая многие факторы, удалось показать, что за 1993-2014 гг. масса жидкости в океане спровоцировала «проседание» на 0,13 мм ежегодно, сумев набрать в течение 19 лет порядка 2,5 мм. Данный процесс идет неравномерно, поэтому в южной части Тихого океана изменение глубины может составлять 0,4 мм за год. На территории Северного Ледовитого этот показатель может достигать 1 мм за год. Эти значения могут показаться не особо заметными, но в действительности это свидетельствует о фактическом росте уровня Мирового океана на 8% выше прежних значений.
Накопление допмассы воды может привести к изменению рельефа земной коры. Это в свою очередь визуально уменьшает объем прироста воды. Для спутников, которые фиксируют исключительно поверхность, данный фактор остается незаметным. Таким образом, ученые воспользовались различными данными в целях получения максимально точных сведений относительно потери массы ледниками Арктики, Антарктики и Гренландии.
Учитывая многие факторы, удалось показать, что за 1993-2014 гг. масса жидкости в океане спровоцировала «проседание» на 0,13 мм ежегодно, сумев набрать в течение 19 лет порядка 2,5 мм. Данный процесс идет неравномерно, поэтому в южной части Тихого океана изменение глубины может составлять 0,4 мм за год. На территории Северного Ледовитого этот показатель может достигать 1 мм за год. Эти значения могут показаться не особо заметными, но в действительности это свидетельствует о фактическом росте уровня Мирового океана на 8% выше прежних значений.
Автор: Валерий Антонов