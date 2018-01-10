Ученые при помощи гравитационных волн вычислили возраст Вселенной
Расчеты ученых показали, что возраст Вселенной составляет 11,9 - 15,7 млрд. лет. К такому заключению пришли представители Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, проанализировав гравитационные волны, возникшие после слияния двух нейтронных звезд.
Астрофизики сумели зафиксировать гравитационно-волновое событие, произошедшее на расстроянии в 140 миллионов световых лет. Из-за постоянного расширения Вселенной галактика NGC4993 удаляется от Солнечной системы. Имея данные о скорости ее движения и расстоянии, разделяющем нас, исследователи рассчитали время начала процесса расширения, то есть временной промежуток рождения Вселенной.
Это соответствует другим расчетам и наблюдениям, опирающихся на различные статистические методы. Данные вычислений, основанные на анализе гравитационных волн, и данные, полученные другими методами, различаются на 10%. По мнению исследователей, это может означать наличие в существующем представлении о Вселенной некоего элемента, влияющего на ее расширение. Раскрыть загадку поможет гравитационо-волновой метод.
В прошлом году ученые смогли подтвердить истинность утверждения Альберта Эйнштейна о равенстве скорости света предельной скорости гравитации.
Астрофизики сумели зафиксировать гравитационно-волновое событие, произошедшее на расстроянии в 140 миллионов световых лет. Из-за постоянного расширения Вселенной галактика NGC4993 удаляется от Солнечной системы. Имея данные о скорости ее движения и расстоянии, разделяющем нас, исследователи рассчитали время начала процесса расширения, то есть временной промежуток рождения Вселенной.
Это соответствует другим расчетам и наблюдениям, опирающихся на различные статистические методы. Данные вычислений, основанные на анализе гравитационных волн, и данные, полученные другими методами, различаются на 10%. По мнению исследователей, это может означать наличие в существующем представлении о Вселенной некоего элемента, влияющего на ее расширение. Раскрыть загадку поможет гравитационо-волновой метод.
В прошлом году ученые смогли подтвердить истинность утверждения Альберта Эйнштейна о равенстве скорости света предельной скорости гравитации.
Автор: Артемов Сергей