В Москве "заминировали" квартиру родителей Навального
Во время новогодних праздников в Москве «заминировали» квартиру родителей Алексея Навального. Как отмечает телеграм-канал Mash, жилье родных оппозиционеров расположено в Люблино.
Работники полиции получили данные относительно угрозы взрыва. Дверь для оперативников никто не открыл, но соседи заявили, что не так давно видели жильцов квартиры. Правоохранители провели проверку этажа и приквартирных помещений, однако следов взрывчатки обнаружено не было.
Аналогичная ситуация возникла 2 января в домостроении на шоссе Рублёвское. Там, указывают слухи, выставила на продажу своё жильё Ксения Собчак. По причине сообщения о взрыве была проведена эвакуация 40 человек, однако информация о взрывчатых веществах не получила подтверждения.
Работники полиции получили данные относительно угрозы взрыва. Дверь для оперативников никто не открыл, но соседи заявили, что не так давно видели жильцов квартиры. Правоохранители провели проверку этажа и приквартирных помещений, однако следов взрывчатки обнаружено не было.
Аналогичная ситуация возникла 2 января в домостроении на шоссе Рублёвское. Там, указывают слухи, выставила на продажу своё жильё Ксения Собчак. По причине сообщения о взрыве была проведена эвакуация 40 человек, однако информация о взрывчатых веществах не получила подтверждения.
Автор: Валерий Антонов