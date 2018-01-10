Учёные: Постельное бельё следует стирать раз в неделю
Британские учёные рекомендуют стирать постельное бельё не реже одного раза в неделю. Только в этом случае удастся предотвратить размножение опасных микроорганизмов и обезопасить своё здоровье.
Специалисты пояснили, что в период сна человек ежечасно выделяет до 25 миллиграмм пота. Оставаясь на постельном белье длительное время, он становится комфортной средой для бактерий, которые, увеличиваясь в числе, легко могут проникнуть в организм человека и навредить ему. Простыни и наволочки следует стирать при 60 °C еженедельно. Это, наряду с регулярным проветриванием помещения, станет гарантией хорошего сна.
Учёные из Великобритании советуют стирать банные полотенца каждые два дня, а кухонные – через день. Подушки следует очищать раз в месяц, а коврики в туалете – еженедельно.
Во избежание появления и распространения плесени эксперты рекомендуют регулярно уделять внимание мытью душевых кабинок и стен в ванных комнатах. Это необходимо делать не реже раза в месяц.
Напомним, по словам учёных, сон на шёлковых подушках позволит избежать появления ранних морщин.
Специалисты пояснили, что в период сна человек ежечасно выделяет до 25 миллиграмм пота. Оставаясь на постельном белье длительное время, он становится комфортной средой для бактерий, которые, увеличиваясь в числе, легко могут проникнуть в организм человека и навредить ему. Простыни и наволочки следует стирать при 60 °C еженедельно. Это, наряду с регулярным проветриванием помещения, станет гарантией хорошего сна.
Учёные из Великобритании советуют стирать банные полотенца каждые два дня, а кухонные – через день. Подушки следует очищать раз в месяц, а коврики в туалете – еженедельно.
Во избежание появления и распространения плесени эксперты рекомендуют регулярно уделять внимание мытью душевых кабинок и стен в ванных комнатах. Это необходимо делать не реже раза в месяц.
Напомним, по словам учёных, сон на шёлковых подушках позволит избежать появления ранних морщин.
Автор: Воробьева Алина