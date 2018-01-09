Осужденный за изнасилование Шурыгиной Семенов выходит на свободу
Сергей Семенов, которого осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной, выходит из тюрьмы. Соответствующее заявление сделала сестра молодого человека на своей странице «ВКонтакте».
«Сергей Семенов скоро будет выпущен на свободу. Вы все не остались равнодушными, и вместе мы смогли победить», — отметила она.
Помимо этого, девушка сообщает, что у Семенова остался позади сложный год, однако сложности на этом не закачиваются. После вечеринки 1 апреля 2016 года, на которой молодой человек познакомился с Шурыгиной, девушка обвинила его в изнасиловании, тогда как сам молодой человек собственную вину полностью отрицал. По итогам изучения всех деталей инцидента, подозреваемого осудили на 8 лет лишения свободы, впоследствии сократив период до 3-х лет и 3-х месяцев.
«Сергей Семенов скоро будет выпущен на свободу. Вы все не остались равнодушными, и вместе мы смогли победить», — отметила она.
Помимо этого, девушка сообщает, что у Семенова остался позади сложный год, однако сложности на этом не закачиваются. После вечеринки 1 апреля 2016 года, на которой молодой человек познакомился с Шурыгиной, девушка обвинила его в изнасиловании, тогда как сам молодой человек собственную вину полностью отрицал. По итогам изучения всех деталей инцидента, подозреваемого осудили на 8 лет лишения свободы, впоследствии сократив период до 3-х лет и 3-х месяцев.
Автор: Валерий Антонов