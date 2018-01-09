Все устройства Samsung в 2020 году получат искусственный интеллект
Все девайсы от компании Samsung в 2020 году смогут получить искусственный интеллект. Как стало известно, южнокорейский производитель намерен интегрировать в гаджеты свой систему голосового помощника Bixby.
Помимо этого, планируется подключить устройства к «интернету вещей», отметил представитель компании на CES-2018. Компания намеревается улучшить искусственный интеллект в своем фирменном голосовом помощнике Bixby. В соответствии со словами работников Samsung, это позволит перевести устройства на полностью голосовое управление.
На сегодня помощник Bixby добавлен в программную часть Samsung TV. Управлять девайсом можно через функционал смартфона и непосредственно голосом. Помимо этого, разработчики запланировали настроить контроль «интернета вещей» при помощи системы искусственного интеллекта. Отмечается, что технология становится более сложной и нуждается в улучшении структуры управления.
Помимо этого, планируется подключить устройства к «интернету вещей», отметил представитель компании на CES-2018. Компания намеревается улучшить искусственный интеллект в своем фирменном голосовом помощнике Bixby. В соответствии со словами работников Samsung, это позволит перевести устройства на полностью голосовое управление.
На сегодня помощник Bixby добавлен в программную часть Samsung TV. Управлять девайсом можно через функционал смартфона и непосредственно голосом. Помимо этого, разработчики запланировали настроить контроль «интернета вещей» при помощи системы искусственного интеллекта. Отмечается, что технология становится более сложной и нуждается в улучшении структуры управления.
Автор: Валерий Антонов