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Александр Серов признался в изменах жене и встретился с экс-любовницей
В программе "На самом деле" специалисты с помощью детектора лжи оценивали рассказ Александра Серова о своей жизни в браке. Знаменитый певец никогда до этого не делился подробностями своей семейной жизни. Первый канал также подготовил артисту неожиданную встречу с женщиной, утверждающей, что является матерью ребенка Серова.

Александр Серов признался в изменах жене и встретился с экс-любовницей


Впервые в жизни Александр Серов приоткрыл завесу тайны над своей супружеской жизнью, назвав свою бывшую жену инфантильным избалованным ребенком. Правдивость его признаний оценивали с помощью полиграфа в программе "На самом деле" в эфире Первого канала. Певец признался гостям в студии и телезрителям, что любил свою жену, несмотря на ее "косяки", не мог уйти, хлопнув дверью, из-за дочери. Под давлением экспертов Серов рассказал про измены жены, ее частые поездки с подругами за границу, после чего друзья показывали ему фотографии супруги в вызывающих позах. Также артист признался в собственных изменах, подчеркнув однако, что всегда стремился назад к семейному очагу. Александр Серов не понимает до сих пор, почему они расстались с женой. Анализируя события прошлых лет, он обвиняет в разрыве сестру-близняшку супруги, которая, по его словам, "всегда вставляла палки в колеса" их личной жизни. В итоге семейная пара распалась, а когда их дочери исполнилось 16, Серов забрал ее к себе.

В ходе программы "На самом деле" авторы неприятно удивили народного артиста, подготовив ему встречу с женщиной, утверждающей, что родила от него ребенка и имеет подтверждение этому в виде теста ДНК. Александр Серов объявил результаты поддельными и согласился пройти необходимые исследования, чтобы доказать свою правоту.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 07:43
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