В возрасте 90 лет скончался оперный певец Александр Ведерников
Оперный певец Александр Ведерников умер в возрасте 90 лет. Об этом стало известно из сообщения его сына.
«О смерти Александра Филипповича Ведерникова рассказал его сын, дирижер Александр Ведерников», — отметили в пресс-центре Большого театра во время общения с журналистами.
Относительно времени и места прощания информацию представят отдельно. Александр Ведерников – лауреат Госпремии СССР, получил титул народного артиста.
«О смерти Александра Филипповича Ведерникова рассказал его сын, дирижер Александр Ведерников», — отметили в пресс-центре Большого театра во время общения с журналистами.
Относительно времени и места прощания информацию представят отдельно. Александр Ведерников – лауреат Госпремии СССР, получил титул народного артиста.
Автор: Валерий Антонов