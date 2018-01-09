Очередной марш Саакашвили за импичмент Порошенко назначен в Украине на 21 января
В Украине на 21 января нынешнего года назначен очередной марш Михаила Саакашвили и его приверженцев за импичмент Петра Порошенко. Данную информацию огласила пресс-секретарь грузинского политика Татьяна Баграновская.
Время, когда должен стартовать марш за импичмент Порошенко, представитель Саакашвили пока не стала конкретизировать. Вместо этого Баграновская отметила, что лагерь из палаток, поставленный у киевской Верховной рады, останется там до 21 января текущего года.
Напомним, первый марш за импичмент Порошенко состоялся 3 декабря прошедшего года, после чего Саакашвили призывал единомышленников повторить мероприятие через 2 недели, а ещё через 7 дней на Майдане для чаепития собрались уже адепты украинского президента.
Время, когда должен стартовать марш за импичмент Порошенко, представитель Саакашвили пока не стала конкретизировать. Вместо этого Баграновская отметила, что лагерь из палаток, поставленный у киевской Верховной рады, останется там до 21 января текущего года.
Напомним, первый марш за импичмент Порошенко состоялся 3 декабря прошедшего года, после чего Саакашвили призывал единомышленников повторить мероприятие через 2 недели, а ещё через 7 дней на Майдане для чаепития собрались уже адепты украинского президента.
Автор: Воробьева Алина