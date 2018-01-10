Модель Анастасия Квитко показала сексуальное "голое" платье
Модель Анастасия Квитко показала фанатам сексуальное "голое" платье. Соответствующий пост "Русская Кардашьян" разместила в микроблоге Instagram.
На фото Квитко запечатлена сидящей на постели в кокетливой позе. В качестве наряда для фотосессии модель выбрала откровенное блестящее платье розовое цвета, которое больше открывает, чем скрывает. Такое одеяние помогло фолловерам рассмотреть округлые бедра и пышный бюст звезды. Судя по хэштегу, снимки сделаны специалистом из Майами.
Пользователи оценили пост 88 тыс. лайками. В комментариях расхваливали сексуальность Квитко, ее пышные формы. Отдельная категория подписчиков, принадлежащих к мужской половине, активно признавалась модели в любви.
Ранее Квитко показала свою фигуру в Stories.
На фото Квитко запечатлена сидящей на постели в кокетливой позе. В качестве наряда для фотосессии модель выбрала откровенное блестящее платье розовое цвета, которое больше открывает, чем скрывает. Такое одеяние помогло фолловерам рассмотреть округлые бедра и пышный бюст звезды. Судя по хэштегу, снимки сделаны специалистом из Майами.
Пользователи оценили пост 88 тыс. лайками. В комментариях расхваливали сексуальность Квитко, ее пышные формы. Отдельная категория подписчиков, принадлежащих к мужской половине, активно признавалась модели в любви.
Ранее Квитко показала свою фигуру в Stories.
Автор: Джанабилова Татьяна П