«Дом-2»: Саша Черно опубликовала фото в нижнем белье
Участница телепроекта «Дом-2» Саша Черно опубликовала фото в нижнем белье красного цвета. Пикантный снимок появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
Судя по снимку, участница телестройки совершенно не комплексует по поводу своей фигуры. На фото Черно позирует перед зеркалом в ярком бюстгальтере, прикрыв живот руками. Образ Черно дополняет вечерний макияж, ее глаза накрашены зеленым цветом, а кубы- красным.
Большинство поклонников осудили участницу «Дом-2» за опубликованное фото. По их мнению, подобные снимки не нужно выкладывать в Сеть, тем более с такой фигурой, как у Черно. Однако нашлись и те, кто поддержал знаменитость. Как считают некоторые фолловеры, женщина прекрасная в любом весе.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал, что Влад Кадони закрыл Сашу Черно с новым участником в шкафу. Вероятно, телеведущий хотел, чтобы молодые люди нашли общий язык.
Судя по снимку, участница телестройки совершенно не комплексует по поводу своей фигуры. На фото Черно позирует перед зеркалом в ярком бюстгальтере, прикрыв живот руками. Образ Черно дополняет вечерний макияж, ее глаза накрашены зеленым цветом, а кубы- красным.
«Не важно в каком теле женщина, важно чтобы она была сексуальна», - подписала публикацию Черно.
Большинство поклонников осудили участницу «Дом-2» за опубликованное фото. По их мнению, подобные снимки не нужно выкладывать в Сеть, тем более с такой фигурой, как у Черно. Однако нашлись и те, кто поддержал знаменитость. Как считают некоторые фолловеры, женщина прекрасная в любом весе.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал, что Влад Кадони закрыл Сашу Черно с новым участником в шкафу. Вероятно, телеведущий хотел, чтобы молодые люди нашли общий язык.
Автор: Валерия Орлова