День свадьбы Тарасова Бузова провела с книгой Достоевского «Идиот»
Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. В этот день его экс-супруга Ольга Бузова занималась чтением классики. В своем Instagram она разместила фото с книгой Достоевского «Идиот».
По словам телеведущей, это был прекрасный вечер. Она отметила в комментарии, что история рассказывает о купце Парфёне и его содержанке Настасье. При этом поинтересовалась у подписчиков, что им больше нравится из работ Достоевского.
Пользователи отреагировали на публикацию разными сообщениями. Одни подписчики раскритиковали Бузову за отсутствие понимания классического произведения, а другие посчитали это намеком на её восприятие пары Тарасова и Костенко, как «содержанку» и «купца». Многие отметили, что уже пора давно забыть о расставании с футболистом.
По словам телеведущей, это был прекрасный вечер. Она отметила в комментарии, что история рассказывает о купце Парфёне и его содержанке Настасье. При этом поинтересовалась у подписчиков, что им больше нравится из работ Достоевского.
Пользователи отреагировали на публикацию разными сообщениями. Одни подписчики раскритиковали Бузову за отсутствие понимания классического произведения, а другие посчитали это намеком на её восприятие пары Тарасова и Костенко, как «содержанку» и «купца». Многие отметили, что уже пора давно забыть о расставании с футболистом.
Автор: Валерий Антонов