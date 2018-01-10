Семиместный кроссовер Lexus RX L выйдет на рынок России за 3,8 млн рублей
Производитель озвучил рублевые цены на новый Lexus RX L, дебютировавший на Лос-Анджелеском автосалоне в ноябре прошлого года. Приобрести семиместный кроссовер в базе на рынке России можно за 3,8 млн рублей.
Внешне Lexus RX L практические не отличается от своих коротких прототипов. На рынке России доступна полноприводная модель с бензиновым агрегатом объемом на 3,5 литра.
Комплектация Premium реализуется на рынке уже за 4,57 млн рублей. В ней водитель найдет люк, навигатор, мультимедийную систему с экраном на 12,3 дюймов. Топовая версия Exclusive+ получила комплекс ассистентов, камеры кругового обзору, подсветку поворотников, адаптивную подвеску. Стоимость модели составляет 4,7 млн рублей.
Lexus RX L пока производится для рынка Японии. Первая российская партия поступит не раньше весны.
Ранее сообщалось о снижении стоимости Lexus RX с 380-сильным агрегатом.
Внешне Lexus RX L практические не отличается от своих коротких прототипов. На рынке России доступна полноприводная модель с бензиновым агрегатом объемом на 3,5 литра.
Комплектация Premium реализуется на рынке уже за 4,57 млн рублей. В ней водитель найдет люк, навигатор, мультимедийную систему с экраном на 12,3 дюймов. Топовая версия Exclusive+ получила комплекс ассистентов, камеры кругового обзору, подсветку поворотников, адаптивную подвеску. Стоимость модели составляет 4,7 млн рублей.
Lexus RX L пока производится для рынка Японии. Первая российская партия поступит не раньше весны.
Ранее сообщалось о снижении стоимости Lexus RX с 380-сильным агрегатом.
Автор: Джанабилова Татьяна П