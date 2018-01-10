Друзья Тарасова откровенно посмеялись над Ольгой Бузовой прямо на свадьбе
Полузащитник московского ФК «Локомотив» Дмитрий Тарасов продолжает принимать поздравления со свадьбой. Друзья и коллеги пишут спортсмену в социальных сетях, а некоторые даже умудрились вспомнить его экс-супругу Ольгу Бузову.
"Congrats sis. We happy", – написал футболист Алексей Миранчук в комментариях к снимку, которым поделилась новая жена Тарасова Анастасия Костенко. На русском языке фраза звучит: «Мы счастливы», а это девиз телепроекта «Дом-2». Именно ведущей данного шоу является Ольга Бузова.
Пара скрепила себя узами брака вчера, 9 января, в Кутузовском ЗАГСе. О знаменательном событии Тарасов и Костенко тут же рассказали в социальных сетях. Судя по фото, торжество было довольно скромным, Анастасия Костенко не надела классическое свадебное платье, а вышла замуж в белом костюме.
Тарасов встретил свою нынешнюю жену, находясь в браке с Ольгой Бузовой. 30 декабря 2016 года телеведущая и футболист развелись. После этого Костенко и Тарасов сразу начали жить вместе. Несколько недель назад во время отдыха на Мальдивах спортсмен сделал предложение ростовской модели. Также ходят слухи, что Анастасия Костенко ждет ребенка.
"Congrats sis. We happy", – написал футболист Алексей Миранчук в комментариях к снимку, которым поделилась новая жена Тарасова Анастасия Костенко. На русском языке фраза звучит: «Мы счастливы», а это девиз телепроекта «Дом-2». Именно ведущей данного шоу является Ольга Бузова.
Пара скрепила себя узами брака вчера, 9 января, в Кутузовском ЗАГСе. О знаменательном событии Тарасов и Костенко тут же рассказали в социальных сетях. Судя по фото, торжество было довольно скромным, Анастасия Костенко не надела классическое свадебное платье, а вышла замуж в белом костюме.
Тарасов встретил свою нынешнюю жену, находясь в браке с Ольгой Бузовой. 30 декабря 2016 года телеведущая и футболист развелись. После этого Костенко и Тарасов сразу начали жить вместе. Несколько недель назад во время отдыха на Мальдивах спортсмен сделал предложение ростовской модели. Также ходят слухи, что Анастасия Костенко ждет ребенка.
Автор: Валерия Орлова