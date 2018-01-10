Рита Дакота и Влад Соколовский увезли свою 2-месячную дочь на Бали
Рита Дакота и её муж Влад Соколовский, выпускники «Фабрики звёзд», недавно стали папой и мамой, у них родилась дочь. Несколько дней назад артисты и Мия улетели отдыхать на Бали.
В октября прошедшего года Дакота родила девочку, ей дали имя Мия. Сообщается, что ради малышки семья ранее переехала в отдельный дом. Певица написала в соцсетях, что она и её муж не планировали выезжать из страны, но ситуация на острове стабилизировалась, именно поэтому звёзды приняли решение лететь. Артисты планируют вернуться в Россию через два месяца. Особо отмечено, что певица стала выходить в свет через несколько недель после родов, вернувшись к работе. Известная поп-исполнительница иногда оставляет Мию на несколько часов бабушке, это необходимо для посещения тех или иных важных мероприятий и шоу.
Звезда написала в Сети, что она и её супруг были уверены, что Мия окрепнет и будет готова к поездке на остров, речь шла и о долгом перелёте в самолёте. Фанаты поддержали своих кумиров, они считают, что малышке будет намного комфортнее в приятном климате Бали, чем зимой в Москве.
В октября прошедшего года Дакота родила девочку, ей дали имя Мия. Сообщается, что ради малышки семья ранее переехала в отдельный дом. Певица написала в соцсетях, что она и её муж не планировали выезжать из страны, но ситуация на острове стабилизировалась, именно поэтому звёзды приняли решение лететь. Артисты планируют вернуться в Россию через два месяца. Особо отмечено, что певица стала выходить в свет через несколько недель после родов, вернувшись к работе. Известная поп-исполнительница иногда оставляет Мию на несколько часов бабушке, это необходимо для посещения тех или иных важных мероприятий и шоу.
Звезда написала в Сети, что она и её супруг были уверены, что Мия окрепнет и будет готова к поездке на остров, речь шла и о долгом перелёте в самолёте. Фанаты поддержали своих кумиров, они считают, что малышке будет намного комфортнее в приятном климате Бали, чем зимой в Москве.
Автор: Семен Зайцев