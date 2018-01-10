Поклонники ждут венчания Дмитрия Тарасова с третьей женой Анастасией Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко оформили свои отношения в ЗАГСе. Теперь они готовятся провести венчание, выразили уверенность поклонники. Многие ждут сообщения о проведении церемонии.
Многие пользователи оценили наряды гостей на снимках с бракосочетания, представленных в Instagram. В комментариях они указали, что одежда была достаточно скромной. На Рождество пара посещала храм, что привело поклонников к мысли о венчании. На странице своего фотоблога Дмитрий Тарасов разместил кадр из ЗАГСа с неприличным жестом. В комментарии он отметил, что вместе с третьей супругой счастлив. Футболист подчеркнул, что ему все равно, что будут писать об этом остальные.
Ольга Бузова разместила в Instagram фото с книгой Достоевского «Идиот». Пользователи посчитали, что своим комментарием про несчастного купца и содержанку Настасью она высмеяла экс-супруга и его новую жену.
Многие пользователи оценили наряды гостей на снимках с бракосочетания, представленных в Instagram. В комментариях они указали, что одежда была достаточно скромной. На Рождество пара посещала храм, что привело поклонников к мысли о венчании. На странице своего фотоблога Дмитрий Тарасов разместил кадр из ЗАГСа с неприличным жестом. В комментарии он отметил, что вместе с третьей супругой счастлив. Футболист подчеркнул, что ему все равно, что будут писать об этом остальные.
Ольга Бузова разместила в Instagram фото с книгой Достоевского «Идиот». Пользователи посчитали, что своим комментарием про несчастного купца и содержанку Настасью она высмеяла экс-супруга и его новую жену.
Автор: Валерий Антонов