Показан первый рендер нового бюджетного кроссовера Renault
В Сети появился первый рендер автомобиля Renault Kwid. Сообщается, что автомобиль будет официально представлен через месяц в рамках шоу Auto Expo 2018, которое состоится в Индии.
Концепт субкомпактного кроссовера построен на базе платформы CMF-A. К слову, она выступает основой для кросс-хэтча Kwid. В серийное производство новинка будет запущена через полтора года. Имеется информация, что габариты кроссовера Renault Kwid сопоставимы с текущей генерацией модели, но длина транспортного средства немного больше. Автомобиль поступит в продажу не только в Индии, но и на других развивающихся рынках.
Сведения о начинке и моторной гамме концептуального паркетника пока не обнародованы. Информация о стоимости Renault Kwid появится ближе к старту продаж.
На опубликованном рендере кроссовер выглядит очень стильно, он получил две двери и агрессивный дизайн переднего бампера.
Концепт субкомпактного кроссовера построен на базе платформы CMF-A. К слову, она выступает основой для кросс-хэтча Kwid. В серийное производство новинка будет запущена через полтора года. Имеется информация, что габариты кроссовера Renault Kwid сопоставимы с текущей генерацией модели, но длина транспортного средства немного больше. Автомобиль поступит в продажу не только в Индии, но и на других развивающихся рынках.
Сведения о начинке и моторной гамме концептуального паркетника пока не обнародованы. Информация о стоимости Renault Kwid появится ближе к старту продаж.
На опубликованном рендере кроссовер выглядит очень стильно, он получил две двери и агрессивный дизайн переднего бампера.
Автор: Валерия Орлова