LADA Vesta в России прибавила в цене от 15 до 36 тыс. рублей
LADA Vesta, реализуемая на авторынке России, с января изменилась в цене в сторону увеличения от 15 до 36 тыс. рублей. Стоимость варьируется в зависимости от комплектации и модели. Статистические данные, основанные на исследовании рынка, предоставили аналитики из агентства «Автостат».
АвтоВАЗ начал повышать цены на свои автомобили еще в конце прошлого года. 1 января изменилась стоимость и популярной в России Vesta. Седан в базовой комплектации обойдется покупателям на 15 тыс. рублей дороже, в ТОПовой – на 36 тыс. рублей. Максимальная отпускная цена составляет 824,4 тыс. рублей.
Универсалы Vesta SW и Cross в версиях Luxe, Multimedia, Prestige удорожали на 19 тыс. рублей, остальные модели – на 15 тыс. рублей. Средняя надбавка достигла 2,5%.
Ранее сообщалось о росте европейских продаж LADA.
АвтоВАЗ начал повышать цены на свои автомобили еще в конце прошлого года. 1 января изменилась стоимость и популярной в России Vesta. Седан в базовой комплектации обойдется покупателям на 15 тыс. рублей дороже, в ТОПовой – на 36 тыс. рублей. Максимальная отпускная цена составляет 824,4 тыс. рублей.
Универсалы Vesta SW и Cross в версиях Luxe, Multimedia, Prestige удорожали на 19 тыс. рублей, остальные модели – на 15 тыс. рублей. Средняя надбавка достигла 2,5%.
Ранее сообщалось о росте европейских продаж LADA.
Автор: Джанабилова Татьяна П