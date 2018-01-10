Анастасия Костенко в Instagram поменяла фамилию на Тарасова
Анастасия Костенко поменяла фамилию в Instagram. Теперь в описании профиля модели указывается, что она Тарасова.
Помимо этого, в последней публикации из ЗАГСа она также оставила эмодзи влюбленной пары и хештег #Тарасовы. При этом на странице соцсети «ВКонтакте» её профиль остался с той же фамилией, хотя статус семейного положения сменился на «замужем».
Поклонники модели и её супруга футболиста предположили, что пара в скором времени будет проходить церемонию венчания. Официального подтверждения этого от самих молодоженов не поступало. Подписчики Ольги Бузовой обратили внимание на её публикацию с произведением Достоевского «Идиот», посчитав комментарий о содержанке Парфёнова Настасье завуалированным указанием на её отношение к свадьбе бывшего супруга.
Помимо этого, в последней публикации из ЗАГСа она также оставила эмодзи влюбленной пары и хештег #Тарасовы. При этом на странице соцсети «ВКонтакте» её профиль остался с той же фамилией, хотя статус семейного положения сменился на «замужем».
Поклонники модели и её супруга футболиста предположили, что пара в скором времени будет проходить церемонию венчания. Официального подтверждения этого от самих молодоженов не поступало. Подписчики Ольги Бузовой обратили внимание на её публикацию с произведением Достоевского «Идиот», посчитав комментарий о содержанке Парфёнова Настасье завуалированным указанием на её отношение к свадьбе бывшего супруга.
Автор: Валерий Антонов