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Эксперт: Зимой опасно прогревать мотор без движения машины из-за смешения бензина с маслом
В Сети появились рекомендации известного автоэксперта Джейсона Фенске, он не рекомендует автолюбителям разогревать моторы своих машин в зимний период. Специалист дал рекомендации и предупредил об опасности преждевременного износа двигателя.

Эксперт: Зимой опасно прогревать мотор без движения машины из-за смешения бензина с маслом

По мнению эксперта Фенске, при прогреве агрегата автомобиля зимой бензин может просочиться в машинное масло, это отрицательным образом повлияет на ускоренный износ внутренних частей мотора. Речь идёт о режиме прогреве без движения автомобиля. На YouTube-канале Engineering Explained блогер указывает, что большая часть машин имеет инжекторную систему впрыска топлива. Она помогает безопасно разогреть силовую установку при помощи медленной езды.

Указывается, что инжекторная система достаточно стабильно справляется с низкими температурами. Это отличает её от двигателей, имеющих классические карбюраторы. Особо отмечено, что не следует всерьёз относиться к мнению, что машине зимой нужно постоять с включенным двигателем перед началом движения.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:10
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