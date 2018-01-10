В Москве пассажиры ограбили таксиста, угрожая "гранатой"
В Москве двое пассажиров ограбили таксиста, угрожая ему предметом, очень похожим на гранату. Инцидент был зафиксирован в районе Печатники на улице Гурьянова вчера, 9 января.
Злоумышленники сели в автомобиль такси марки KIA Rio и сразу начали угрожать водителю, требуя деньги. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал им 8 тысяч рублей. Более подробная информация об инциденте не сообщается.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в одном из дворов Москвы из-за измены супруги. Это случилось поздним вечером 9 января. Мужчина, пребывающий под сильным воздействием спиртных напитков, задержан сотрудниками столичной полиции до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Злоумышленники сели в автомобиль такси марки KIA Rio и сразу начали угрожать водителю, требуя деньги. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал им 8 тысяч рублей. Более подробная информация об инциденте не сообщается.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в одном из дворов Москвы из-за измены супруги. Это случилось поздним вечером 9 января. Мужчина, пребывающий под сильным воздействием спиртных напитков, задержан сотрудниками столичной полиции до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Автор: Валерия Орлова