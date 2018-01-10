В Тюмени под окнами дома на Мельникайте нашли тело мужчины
9 января, около 19:15, в Тюмени под окнами многоэтажного дома, расположенного на улице Мельникайте, нашли тело мужчины. Сведения со ссылкой на очевидцев появились в СМИ.
Прохожие заявляют, что мужчина разбился при неизвестных обстоятельствах, упав с высоты. К приезду скорой помощи он был уже мертв, медикам осталось запротоколировать инцидент.
«Врачи приехали по указанному адресу через 7 минут после вызова. Обстоятельства, при которых мужчина разбился, устанавливают полицейские», - прокомментировала пресс-секретарь подстанции скорой помощи Ирина Бердюгина.
Ранее в Тюмени в выгоревшей квартире нашли тело.
Прохожие заявляют, что мужчина разбился при неизвестных обстоятельствах, упав с высоты. К приезду скорой помощи он был уже мертв, медикам осталось запротоколировать инцидент.
«Врачи приехали по указанному адресу через 7 минут после вызова. Обстоятельства, при которых мужчина разбился, устанавливают полицейские», - прокомментировала пресс-секретарь подстанции скорой помощи Ирина Бердюгина.
Ранее в Тюмени в выгоревшей квартире нашли тело.
Автор: Джанабилова Татьяна П