В Москве около супермаркета нашли тело мужчины с признаками удушения
9 января в Москве около супермаркета, расположенного на Краснодарской улице, нашли тело мужчины с признаками удушения. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.
Криминалисты при первичном осмотре тела установили, что мужчина скончался за три часа до обнаружения. Проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут решение о заведении уголовного дела. На данный момент неясно, носит ли смерть неизвестного гражданина насильственный характер.
Ранее в столичном парке найдено тело мужчины.
Криминалисты при первичном осмотре тела установили, что мужчина скончался за три часа до обнаружения. Проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут решение о заведении уголовного дела. На данный момент неясно, носит ли смерть неизвестного гражданина насильственный характер.
Ранее в столичном парке найдено тело мужчины.
Автор: Джанабилова Татьяна П