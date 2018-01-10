В Хакасии управляющий безуспешно попытался спасти компанию за счет лотерейных билетов
В Хакасии конкурсный управляющий, работающий на предприятии «Управляющая компания» Вершинно-Тейского поссовета хотел спасти обанкротившуюся организацию за счет приобретения лотерейных билетов. Выигрыш составил половину той суммы, которую он потратил на покупку талонов.
В середине ноября прошлого года появилась информация о том, что управляющий приобрел 100 билетов лотереи «Русское лото», общая сумма затрат составила 10 тысяч рублей. Возможный выигрыш он уже успел распределить между кредиторами. Сообщается, что расчет с ними был возможен только благодаря чуду.
Как сообщили в правительстве региона, компания не проводит никакую деятельность, а жители не зависят от её функционирования, поскольку коммунальные услуги предоставляются другой организацией. Что касается билетов, то выигрышными оказались 48 штук из 100, самая крупная сумма составил 124 рубля, мелкая – 101 рубль. Всего управляющий смог заработать немного больше 5 тысяч рублей.
Отмечается, что лотерея для вышеназванной организации была беспроигрышной, поскольку 10 тысяч рублей взяты из вознаграждения за работу управляющего. Последний предложил всем заинтересованным лицам приобрести билеты ради интереса в качестве сувенира. На данный момент их пока не предъявили к оплате выигрышных денежных средств.
В середине ноября прошлого года появилась информация о том, что управляющий приобрел 100 билетов лотереи «Русское лото», общая сумма затрат составила 10 тысяч рублей. Возможный выигрыш он уже успел распределить между кредиторами. Сообщается, что расчет с ними был возможен только благодаря чуду.
Как сообщили в правительстве региона, компания не проводит никакую деятельность, а жители не зависят от её функционирования, поскольку коммунальные услуги предоставляются другой организацией. Что касается билетов, то выигрышными оказались 48 штук из 100, самая крупная сумма составил 124 рубля, мелкая – 101 рубль. Всего управляющий смог заработать немного больше 5 тысяч рублей.
Отмечается, что лотерея для вышеназванной организации была беспроигрышной, поскольку 10 тысяч рублей взяты из вознаграждения за работу управляющего. Последний предложил всем заинтересованным лицам приобрести билеты ради интереса в качестве сувенира. На данный момент их пока не предъявили к оплате выигрышных денежных средств.
Автор: Валерия Орлова