В США девушка ради ограбления показала таксисту Uber голую грудь
Девушка продемонстрировала таксисту Uber свою грудь в целях ограбления. По версии полиции, пока водитель оставался в растерянности к пассажирке прибыл поддельник, потребовавший денег. Инцидент случился в США. Работники полиции произвели задержание грабителей.
Мужчина сообщил, что подвозил 22-летнюю девушку и оставил ей свой номер телефона. Впоследствии она набрала телефон, попросив приехать. Когда таксист прибыл к двери её квартиры, девушка появилась перед ним топлесс. Водитель посчитал, что над ним подшутили и попытался уйти. При этом американка схватила его и начала целовать.
В это время 24-летний поддельник девушки стал угрожать таксисту ножом, а также потребовал передать ему имеющиеся денежные средства. На отказ он отреагировал агрессивно и нанес удар в область лица, по итогам чего выбил зуб. Девушка сообщила, что не имеет к этому отношения и стала оказывать помощь водителю. Правоохранители задержали её вместе с приятелем. Девушку обвинили в соучастии в преступлении, а нападающему инкриминируют нанесение ударов и вооруженное ограбление.
Мужчина сообщил, что подвозил 22-летнюю девушку и оставил ей свой номер телефона. Впоследствии она набрала телефон, попросив приехать. Когда таксист прибыл к двери её квартиры, девушка появилась перед ним топлесс. Водитель посчитал, что над ним подшутили и попытался уйти. При этом американка схватила его и начала целовать.
В это время 24-летний поддельник девушки стал угрожать таксисту ножом, а также потребовал передать ему имеющиеся денежные средства. На отказ он отреагировал агрессивно и нанес удар в область лица, по итогам чего выбил зуб. Девушка сообщила, что не имеет к этому отношения и стала оказывать помощь водителю. Правоохранители задержали её вместе с приятелем. Девушку обвинили в соучастии в преступлении, а нападающему инкриминируют нанесение ударов и вооруженное ограбление.
Автор: Валерий Антонов