В РФ утвердили правила ипотечного кредитования семей с детьми
В Доме правительства РФ утвердили правила по предоставлению госсубсидий банкам, кредитующих по ипотеке семьи с детьми. Речь идёт о поддержке государством желания молодых семей улучшить свое жилищное положение, текст документа размещён на WEB-сайте кабмина.
В справке, прилагаемой к документу, указывается о стимулировании выдачи кредитных средств по ставке ниже рыночных. Постановление подписано Дмитрием Медведевым, главой кабинета министров. Субсидии будут предоставляться кредитно-финансовым организациям и Агентству ипотечного жилищного кредитования. Речь идёт о возмещении недополученных доходов по кредитным продуктам, предоставляемых по договорам ипотеки российским семьям, имеющих одного и более детей.
Согласно новых правил, субсидирование ставки произойдёт до уровня 6% на протяжении трех 3-5 лет при появлении на свет ребёнка с 1 января 2018 года. Те же условия действуют до 31 декабря 2022 года при рождении второго или третьего ребёнка соответственно.
В справке, прилагаемой к документу, указывается о стимулировании выдачи кредитных средств по ставке ниже рыночных. Постановление подписано Дмитрием Медведевым, главой кабинета министров. Субсидии будут предоставляться кредитно-финансовым организациям и Агентству ипотечного жилищного кредитования. Речь идёт о возмещении недополученных доходов по кредитным продуктам, предоставляемых по договорам ипотеки российским семьям, имеющих одного и более детей.
Согласно новых правил, субсидирование ставки произойдёт до уровня 6% на протяжении трех 3-5 лет при появлении на свет ребёнка с 1 января 2018 года. Те же условия действуют до 31 декабря 2022 года при рождении второго или третьего ребёнка соответственно.
Автор: Семен Зайцев