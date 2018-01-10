В Санкт-Петербурге разыскивают двух пропавших без вести иностранных рабочих
В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают двух пропавших без вести иностранных рабочих. Сотрудники строительной организации покинули объект в поселке Шушары 2 января и больше на связь не выходили.
Согласно данным, размещенным на сайте МВД, 48-летний генеральный директор компании пришел в местное отделение полиции в 16:00 9 января и рассказал, что не может найти двух рабочих. Полицейские приступили к отработке заявления, объявив мужчин в розыск. О приметах граждане не сообщается.
Ранее в Северной столице пропал японский студент.
Согласно данным, размещенным на сайте МВД, 48-летний генеральный директор компании пришел в местное отделение полиции в 16:00 9 января и рассказал, что не может найти двух рабочих. Полицейские приступили к отработке заявления, объявив мужчин в розыск. О приметах граждане не сообщается.
Ранее в Северной столице пропал японский студент.
Автор: Джанабилова Татьяна П