В Иркутске педофил похитил 9-летнюю девочку во дворе дома
В Иркутске педофил похитил 9-летнюю девочку прямо во дворе дома. Инцидент произошел вчера, 9 января, во дворе одного из жилых домов около семи часов вечера. Ребенка едва ли не изнасиловали.
Похищение ребенка заметил случайный прохожий, он тут же сообщил об этом сотрудникам правоохранительных органов. Педофил вез девочку на своем автомобиле в сторону леса, но полиция подоспела вовремя. В городе в связи с похищением ребенка был объявлен план «Перехват». Спустя 10 минут полиция заметила транспортное средство злоумышленника. Сообщается, что автомобиль стоял на обочине дороге далеко от жилого сектора.
Мужчина пытался совершить в отношении несовершеннолетней насильственные жизни сексуального характера. Сейчас он задержан, с девочкой работают психологи, решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.
Похищение ребенка заметил случайный прохожий, он тут же сообщил об этом сотрудникам правоохранительных органов. Педофил вез девочку на своем автомобиле в сторону леса, но полиция подоспела вовремя. В городе в связи с похищением ребенка был объявлен план «Перехват». Спустя 10 минут полиция заметила транспортное средство злоумышленника. Сообщается, что автомобиль стоял на обочине дороге далеко от жилого сектора.
Мужчина пытался совершить в отношении несовершеннолетней насильственные жизни сексуального характера. Сейчас он задержан, с девочкой работают психологи, решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.
Автор: Валерия Орлова