В Кемеровской области в ДТП с грузовиком погибла пенсионерка
В Кемеровской области рядом с ж/д-переездом случилось ДТП при участии грузовика и Nissan Tiida. В аварии погибла пенсионерка. В соответствии со словами местных жителей, столкновение случилось приблизительно в 09:30 по улице Шоссейной.
В соответствии со словами очевидцев, скончалась пожилая пассажирка легкового автомобиля, тогда как водитель транспортного средства был отправлен в больницу. Эта информация была подтверждена работниками полиции.
Как сообщили в протоколе ГИБДД, 71-летний водитель модели Nissan Tiida нарушил ПДД в вопросе расположение транспортных средств на дорожной линии и отправился на линию движения во встречном направлении, где и случилось столкновение с грузовиком Scania.
«По итогам удара 67-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте, тогда как виновник ДТП в настоящее время пребывает на лечении в стационарном отделении», – подчеркивают работники ведомства.
В соответствии со словами очевидцев, скончалась пожилая пассажирка легкового автомобиля, тогда как водитель транспортного средства был отправлен в больницу. Эта информация была подтверждена работниками полиции.
Как сообщили в протоколе ГИБДД, 71-летний водитель модели Nissan Tiida нарушил ПДД в вопросе расположение транспортных средств на дорожной линии и отправился на линию движения во встречном направлении, где и случилось столкновение с грузовиком Scania.
«По итогам удара 67-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте, тогда как виновник ДТП в настоящее время пребывает на лечении в стационарном отделении», – подчеркивают работники ведомства.
Автор: Валерий Антонов