В Оренбуржье насмерть замерзла оставленная без присмотра 2-летняя девочка
5 января в Сорочинске (Оренбуржье) насмерть замерзла оставленная ненадолго без присмотра 2-летняя девочка. Тело малышки нашли на придомовой территории частного дома ближе к вечеру. Сведения предоставили в СУ СКР.
Сообщается, мать двоих детей (2-х и 5-ти лет) на полтора часа отошла к соседям, оставив малышей одних. Младшая девочка вышла на улицу в домашней одежде и замерзла. Заведено уголовное дело по статье 109 ч. 1 УК РФ. После начатой проверки следователи дадут правовую оценку действиям родителей несовершеннолетних детей.
Ранее под Оренбургом нашли тело пенсионерки, замерзшей дома.
Сообщается, мать двоих детей (2-х и 5-ти лет) на полтора часа отошла к соседям, оставив малышей одних. Младшая девочка вышла на улицу в домашней одежде и замерзла. Заведено уголовное дело по статье 109 ч. 1 УК РФ. После начатой проверки следователи дадут правовую оценку действиям родителей несовершеннолетних детей.
Ранее под Оренбургом нашли тело пенсионерки, замерзшей дома.
Автор: Джанабилова Татьяна П