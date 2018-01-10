В Башкирии несовершеннолетние подозреваются в краже на стройке
В Башкирии трое несовершеннолетних подозреваются в краже на стройке. Инцидент был зафиксирован в Белорецком районе. Сообщается, что из вагончика, расположенного на территории строительного участка, украдены две пары портативных радиостанций и шуруповёрт, общая сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.
На место инцидента прибыла оперативная группа. В краже подозреваются трое несовершеннолетних в возрасте от 11 до 15 лет. Во время прогулки ребята перелезли через металлический забор, заглянули в окна строительного вагончика и увидели инструменты, которые решили украсть. В другом месте несовершеннолетние нашли только огнетушитель, его они распылили, а баллончик выбросили.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство. Его материалы уже переданы в суд для оглашения приговора.
На место инцидента прибыла оперативная группа. В краже подозреваются трое несовершеннолетних в возрасте от 11 до 15 лет. Во время прогулки ребята перелезли через металлический забор, заглянули в окна строительного вагончика и увидели инструменты, которые решили украсть. В другом месте несовершеннолетние нашли только огнетушитель, его они распылили, а баллончик выбросили.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство. Его материалы уже переданы в суд для оглашения приговора.
Автор: Валерия Орлова