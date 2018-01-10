В Hyundai подтвердили работу над конкурентом Ferrari и Porsche
В Hyundai подтвердили ведение работы над моделью, которая станет конкурировать с Porsche и Ferrari. Шеф-дизайнер южнокорейской марки Люк Донкервольке вместе с главой центра разработок. В интервью с журналистами представители марки подтвердили сведения касательно работы над новым проектом суперкара. Предположительно, новинка будет выпущена под брендом Genesis.
Дизайн авто будет отличаться в стиле 2-местного купе. При движении заднеприводного спорткара станет использоваться гибридныц двигатель, включающий бензиновый силовой агрегат и ряд электрических агрегатов. Разработкой новинки будет заниматься подразделение N, ответственное за работу со спорткарами.
По причине высокой производительности модель может оказаться вне границ привычной иерархии в составе линейки продуктов бренда. Впервые данные относительно возможности появления в линейке Genesis суперкара сообщались в 2016-м. Относительно разработки Этого транспортного средства стало известно из слов вице-президента по вопросам продуктового планирования марки Hyundai. Предполагалось, что новая модель способна стать неким аналогом LFA у бренда Lexus.
Дизайн авто будет отличаться в стиле 2-местного купе. При движении заднеприводного спорткара станет использоваться гибридныц двигатель, включающий бензиновый силовой агрегат и ряд электрических агрегатов. Разработкой новинки будет заниматься подразделение N, ответственное за работу со спорткарами.
По причине высокой производительности модель может оказаться вне границ привычной иерархии в составе линейки продуктов бренда. Впервые данные относительно возможности появления в линейке Genesis суперкара сообщались в 2016-м. Относительно разработки Этого транспортного средства стало известно из слов вице-президента по вопросам продуктового планирования марки Hyundai. Предполагалось, что новая модель способна стать неким аналогом LFA у бренда Lexus.
Автор: Валерий Антонов